Identifican a personas ejecutadas en Zorrillo, Chihuahua

Las autoridades de Chihuahua dieron a conocer que han sido identificados los tres ejecutados en una comunidad de Guadalupe y Calvo, quienes eran originarios del poblado El Baluarte en el mismo municipio.

Luego de que el pasado viernes se diera a conocer de un ataque armado en la comunidad de El Zorrillo, en la entrada a la cabecera municipal, se informó sobre 3 personas sin vida y dos menores lesionados.

De acuerdo con información de la FGE de Chihuahua, durante los hechos violentos dos mujeres y un hombre quedaron muertos dentro de un vehículo marca Volkswagen modelo Gol 2015 de color negro.

FGE de Chihuahua identifica a ejecutados

Identifican a personas ejecutadas en Zorrillo, Chihuahua

Dicha unidad contaba con reporte de robo en la ciudad de Chihuahua, la cual quedó con considerables daños en la carrocería tras recibir las descargas de arma de fuego por parte de los atacantes.

De la misma forma, también se encontraron los cuerpos de dos mujeres y un hombre ya sin vida, así como dos menores de edad con lesiones de bala, los cuales fueron llevados para su atención médica.

Tras el hecho, se conoció la identidad de dos personas, siendo Nubia Judith M. V., 24 años, Martina V. C. de 39 años y Jorge Omar C. C., de 36 años, los cuales tenían su domicilio en la comunidad de El Baluarte, Guadalupe y Calvo.

Víctimas del ataque en el Zorrillo

Identifican a personas ejecutadas en Zorrillo, Chihuahua

Cabe recordar que, los hechos se registraron aproximadamente a las 13:00 horas del viernes 25 de marzo. Las víctimas circulaban a bordo de un automotor y fueron sorprendidas por un grupo de civiles armados que dispararon en su contra en múltiples ocasiones.

Autoridades de Chihuahua revelaron que fueron localizados los cuerpos de tres personas, un hombre de 35 años y dos mujeres de 30 a 45 años aproximadamente. Además de que se reportaron dos menores heridos, uno de aproximadamente 9 meses y otro de 3 años.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.