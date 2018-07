Identifican a asesino de la niña Ana Lizbeth Polina; Ya había estado preso

Identifican a asesino de la niña Ana Lizbeth Polina

Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal general de Nuevo León, aclaró este miercoles que el sospechoso del asesinato de la pequeña Ana Lizbeth Polina Ramírez, tendría antecedentes penales por delitos sexuales, pues estuvo preso 7 años y fue liberado en 2011.

“Ya tenía antecedentes penales por situaciones de delitos sexuales, 7 años estuvo detenido y salió en… 2011”, detalló el fiscal.

La investigación detalla que la niña presentaba rasgos de descomposición avanzado, por lo que se levanta la sospecha de que la niña fue asesinada en otro lugar de donde fue encontrada.

“Se encontró en estado de descomposición, tenemos muchos indicios pero no se pueden revelar para no entorpecer la investigación y tenemos datos muy importantes, pero no se puede revelar por respeto a la familia.

“Estamos buscando si actuó solo o tuvo alguna persona que también le ayudaron”, Adolfo Guerrero

No se informó la identidad del sospechoso, a pesar de que se tiene una ficha por su internamiento en un centro penitenciario.