Identificadas las cinco personas que perdieron la vida en tiroteo el pasado viernes en Puerto Juárez.

La Fiscalía General del Estado informa que ya están identificadas las cinco personas del sexo masculino que fallecieron a consecuencia de disparos de arma de fuego al interior de un local anexo a un restaurante rumbo a la carretera Puerto Juárez- Punta Sam y fueron entregaron a sus familiares.

Ante el representante social, este lunes acudieron familiares de los occisos que aun faltaban por ser identificados quedando asentada la diligencia de reconocimiento en la carpeta de investigación 404/2018, la cual se inició por homicidio en agravio de cinco personas, por tres lesionados y daños a la estructura del establecimiento.

Los occisos identificados son: Juan C. M. L, (policía ministerial), Jabes C. F, Abraham A. H, Daniel J. V, (estos tres son pescadores) y Lorenzo C. N (Empleado). En tanto las tres personas lesionadas del sexo masculino continúan estables, recibiendo atención médica.

La autoridad investigadora sigue recabando datos de prueba y entrevistas para robustecer el expediente para esclarecer este evento criminal, por lo que no descarta ninguna línea de investigación y refrenda el compromiso de actuar conforme a los procedimientos legales que marca el Sistema Penal Acusatorio.