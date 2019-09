IMÁGENES FUERTES: Grupo Sombra interroga, mata y cuelga a sicario de Los 35-Z; Veracruz

Grupo Sombra interroga, mata y cuelga a sicario de Los 35-Z; Veracruz

El cuerpo sin vida de un hombre amaneció colgado de un puente vehicular del municipio de Tuxpan, Veracruz; de manera extraoficial se dio a conocer que el sujeto sería sicario del grupo “35-Z”, quien fue interrogado y asesinado por elementos del Grupo Sombra.

Es importante mencionar que Los 35-Z y Grupo Sombra, son dos organizaciones que han protagonizado enfrentamientos en el estado de Veracruz, principalmente al norte de la entidad, en busca del control de esa zona.

Grupo Sombra interroga a sicario

Horas antes de que localizaran el cadáver, circuló en redes sociales un video en el que se aprecia a un grupo de cuatro hombres con armas largas y los rostros cubiertos, quienes dicen pertenecer a las fuerzas especiales del Grupo Sombra.

Frente a ellos tienen de rodillas a un hombre ensangrentado, a quien obligan a presentarse y decir el motivo por el cual se encuentra en esa situación, éste señala que es conocido como ‘El Jarocho’, integrante del grupo “35-Z”, célula emanada de Los Zetas.

“Soy encargado de las centrales, me encargaba a levantar, extorsionar, levantar cuotas. Trabajo con el Comandante Mono, que es el comandante de la 35-Z, es el encargado de extorsionar gente igual que yo”, fueron las palabras que dijo este presunto criminal ante la cámara.

En tanto, los sujetos armados lanzaron una advertencia al gobierno del estado de Veracruz para que no intervengan en sus acciones, “gobierno no es contra ustedes, pero nosotros sabemos más de los que ustedes saben, y esto les va a pasar a todos aquellos que no se quieran alinear”.

Se presume que luego de que fue grabado este video, ‘el jarocho’ fue asesinado en manos de los cuatro sujeto armados y posteriormente colgaron su cuerpo en un puente vehicular que comunica al municipio de Tuxpan.

Hallan cuerpo colgado

Alrededor de las 06:30 horas, autoridades municipales recibieron el reporte de que el puente Tuxpan, estaba un cuerpo colgado con un lazo y cubierto con una sábana; esto provocó una intensa movilización policiaca que duró por lo menos un par de horas.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz fueron los encargados de realizar las diligencias correspondientes y posteriormente recoger el cadáver para trasladarlo al anfiteatro donde se le realizará la necropsia de ley.

Aunque la identidad del sujeto es desconocida, se presume que se trata de ‘El Jarocho’, pues la ropa que tenía el cadáver es la misma que llevaba puesta cuando fue interrogado por los integrantes del Grupo Sombra.

Sin embargo, serán las investigaciones de la FGE las que confirmen si se trata que de este hombre o es alguien más.

