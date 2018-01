Hombre se suicida frente a su hijo de 4 años

Ninguna de las cámaras de seguridad de los negocios: el hostal, la cantina, los restaurantes, las tiendas y las casas alrededor tiene evidencia de la muerte de un hombre en la colonia Roma.

Después de las seis de la mañana los vecinos de la calle Medellín y Chiapas comenzaron a salir por un alboroto de policías. Había más movimiento en la calle que de costumbre para esa hora de la mañana.

“Uno de los policías dijo que había un muertito, pero no nos dijo más… No salimos, ya hasta después“, comentó una vecina. A las siete, cuando los empleados de la cantina con menú yucateco comenzaron a llegar, ya los policías no dejaban acercarse a la zona donde estaba el auto blanco, con los parabrisas tapados con lonas.