Hombre se masturba frente a mujer en plena glorieta del ceviche en Cancún

En redes sociales una mujer hizo público el acoso que sufrió en plena glorieta del ceviche en Cancún. Al salir de su trabajo, aproximadamente a las 08:00 horas, caminó por la avenida Tulum en dirección a la Avenida Coba, pero su camino fue interrumpido por un hombre que la saludó con un 'hola' frente al Imss.

Ella inocentemente pensó que se trataba de un amigo pero al voltear se dió cuenta que era un hombre desconocido masturbándose frente a ella.

La mujer decidió avisar a la policía, pero cuando regresaron al lugar de los hechos el hombre fingió estar dormido y borracho:

"Estaba haciéndose el dormido y después hizo que se despertó y dijo que era un pobre borracho sin casa. La policía le dijo que se parara y este hombre dijo que no podía ni caminar porque tenía lastimados sus pies", platicó la mujer acosada.

La mujer policía le dijo:

"Párate y no te hagas el borracho. Se levantó y le dijo: -Ahora vete y no te quiero volver molestando a la gente ni por estos lugares"

Esto no la dejó tranquila, pues pensó que al dar aviso a la policía este lo llevaría detenido pero al preguntarle a los agentes estos argumentaron que no podían procesarlo.

"Me explicó la policía que no podían hacer nada ya que personas indigentes y con problemas con el alcohol las regresaban a donde los policías los llevaran y que incluso Cuidad de la Alegría no podía aceptarlos ya que se encontraba llena de esta gente", argumentó.

Esta situación llenó de coraje a la mujer ya que sabía que el indigente podría seguir haciendo este tipo de actos en plena vía publica sin ser castigado.

Para finalizar la mujer alertó a las mujeres y exhortó a no quedarse calladas, pues estos actos no deberían ocurrir en ningún lugar.

