Hombre extranjero se suicida a causa de la depresión y desempleo en la ciudad de Cancún

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue víctima de la depresión, al suicidarse en un edificio de la avenida Labná, en la Supermanzana 20 a unos metros de la avenida Tulum.

De acuerdo con las primeras investigaciones el reporte del hecho ocurrió alrededor 9:15 horas cuando al número de emergencias 911 denunciaron que un hombre de nacionalidad estadounidense había perdido la vida mientras se encontraba sobre su sillón, mismo que provocó su muerte.

De acuerdo con las investigaciones de la autoridad el ahora occiso fue encontrado sobre un sillón, con un surco ascendente en el cuello, como evidencia de una muerte por ahorcamiento, sin presentar huellas de violencia sobre su cuerpo.

Además, los peritos de la Fiscalía General del Estado lograron determinar que el sujeto se ahorcó con una cuerda que estaba amarrada en la parte superior de una escalera que conduce a una pequeña azotea.

Se supo que la esposa identificó al masculino y mencionó que su esposo contaba con 50 años de edad y era originario de Cincinati Ohio, Estados Unidos, quien era licenciado en gastronomía, aunque se encontraba desempleado.

De igual modo la pareja sentimental indicó que el norteamericano tenía dos meses de no encontrar trabajo motivo por el cual se encontraba deprimido, e incluso “casi no salía porque no sabía hablar español”.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado continúa con las diversas investigaciones para tratar de dar esclarecer este lamentable hecho.