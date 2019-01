Hombre es detenido por inyectar laxante en las 12 uvas de su suegra

Arrestan a hombre por inyectar laxante en las 12 uvas de su suegra

La madrugada del 1 de enero del presente año, alrededor de las 2:00 horas, una mujer de 71 años fue llevada de emergencia al hospital, tras haber sido víctima de una supuesta broma por parte de su yerno, quien inyectó un laxante en las 12 uvas de la mujer.

Te puede interesar: Violan y matan a niña de 9 años en Valle de Chalco

Los hechos ocurrieron en un domicilio de Albacete, España; mediante una llamada al 112 se alertó que se requería una ambulancia debido a una grave indigestión de una señora de 71 años.

Tras confirmar el reporte paramédicos llegaron al lugar y atendieron el caso, la hija de la afectada manifestó que su madre presentaba mucho dolor en la zona abdominal y que tenía fuertes diarreas las cuales le impedían salir del baño.

“cagando a chorro, las gambas o algo le ha debido de sentar muy mal”.

Inmediatamente la señora fue auxiliada y trasladada al Hospital con deshidratación severa, mientras tanto el yerno, que hasta el momento se había quedado callado, declaró haber sido el culpable.

El sujeto le dijo al médico que él era el culpable “quería gastarle una broma pero me he pasado, he inyectado evacuol en las 12 uvas de mi suegra, me he pasado, lo siento”.

Tras su confesión, fue el propio médico el que informó al 112 de lo ocurrido, por lo que el presunto culpable fue detenido por una patrulla de la Guardia Civil.