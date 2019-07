Hombre abusaba de su hijastra de 9 años; pasará 30 años en prisión

Un hombre intentó librarse de la justicia negociando con familiares el silencio de la menor de edad sin embargo la Fiscalía de Delitos contra la Mujer Región Sur Poniente obtuvo para él 30 años de prisión tras los indignantes y terribles hechos.

Sarahí 'N', madre de la menor de edad denunció el pasado 7 de enero a la Fiscalía la violación de su hija de 9 años de edad. La mujer acusó a Virsabid 'N', de 34 años de edad quien fuera padrastro de la niña. Los hechos ocurrieron en Puente de Ixtla, Morelos.

Hombre abusaba de su hijastra de 9 años

Días después, la Policía de Investigación Criminal (PIC) ejecutó en el municipio de Jojutla la orden de aprehensión librada contra Virsabid por la posible comisión del delito de violación equiparada agravada.

No obstante, previo al inicio del juicio oral, programado para el 7 de junio, esta representación social perdió contacto con la víctima, establecido a través de su madre.

Hombre abusaba de su hijastra de 9 años - MORELOS

Al no localizar a la menor por ningún medio, la Fiscalía solicitó la suspensión del juicio, circunstancia que llevó a la búsqueda del padre biológico, a quien la PIC ubicó en el Oriente del país.

Al no saber el paradero de su primogénita desde un mes antes y desconocer la denuncia por violación, el hombre solicitó la activación de la cédula para localizar a su ex pareja Sarahí “N” y a sus dos hijos, incluida la agraviada. En respuesta a la denuncia por desaparición, los abuelos maternos advirtieron que la menor no aparecería hasta que Virsabid saliera en libertad.

Los hechos ocurrieron en Puente de Ixtla, Morelos

Ante esto, el tribunal ordenó incorporar al juicio la declaración de la pequeña, al justificarse que el motivo de su incomparecencia era atribuible al acusado y a su equipo jurídico.

Por unanimidad, ahora el tribunal de juicio oral emitió fallo condenatorio al acreditarse la participación de Virsabid “N” en este hecho delictivo, por el que además de la pena de prisión tendrá que pagar la reparación del daño.

