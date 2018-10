Historia de Nancy, una víctima de la pareja feminicida de Ecatepec

“Ahorita voy mami porque estoy con Martha y Carlos, voy a ir a su casa"; estas fueron las últimas palabras que Nancy le expresó a su mamá a través de una llamada telefónica. Al parecer, una víctima más de la pareja feminicida de Ecatepec.

El día de su desaparición la familia de Nancy festejaría su cumpleaños, pero eso nunca pasó; ya que la familia se quedó en espera de su llegada y también la de su bebé de dos meses. Desde entonces, se considera que Martha y Carlos tienen algo que ver con la desaparición de la hija de María Eugenia.

Aparentemente, María Eugenia se logró comunicar con su hija cerca de las 15 horas; y le dijo:

De acuerdo a lo que comentó la madre de la víctima, dijo que conocía a la pareja de feminicidas de Ecatepec desde hace siete años, pues eran vecinos de Nancy. Asimismo, dejó muy en claro que nunca le gustaron como personas.

No obstante, María Eugenia declaró que llamó en diversas ocasiones a su hija y al no tener respuesta, el celular fue apagado.

"Él (Juan Carlos, de 33 años) a mí me habló una semana después por teléfono, él me citó, tengo los mensajes que me mandó, que quería hablar conmigo, que quería llevarme a su casa para que viera yo que ellos no tenían nada que ver con la desaparición de mi hija".