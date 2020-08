Hijo de Pablo Escobar asegurar tener la clave secreta del tesoro perdido del capo

Phillip Witcomb o Roberto Sendoya Escobar, es un hombre de 54 años de edad que afirma ser el primer hijo del ex líder del Cártel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria, considerado como uno de los capos más temibles y poderosos de toda la historia. En un libro recién publicado, cuenta que tiene en su poder unos códigos secretos que aún no ha descifrado y que podrían llevar a los millones de dólares perdidos del despiadado criminal colombiano muerto en 1993

Roberto Sendoya Escobar

De acuerdo con información publicada por el portal "Infobae" y que ha trascendido en las noticias de hoy. En 1989, Phillip Patrick Witcomb se encontraba viviendo en Mallorca, España, con su esposa y sus hijos. Tenía 24 años y se dedicaba al ámbito artístico, específicamente a la pintura hiperrealista. Un día su padre adoptivo Patrick Witcomb, un exagente del servicio secreto británico, le solicitaba a su hijo que volara de Mallorca a Madrid, donde se encontraba su padre, pues tenía algo urgente que contarle.

Patrick y Philip Witcomb

Patrick desconocía que era hijo de Pablo Escobar

Reunido con su hijo, Patrick mostró el acta de nacimiento de Phillip, en la que estaban los nombres de sus padres biológicos: María Luisa Sendoya, era el nombre de su madre; y Pablo Emilio Escobar Gaviria, el de su padre. La historia de Phillip se convirtió en noticia alrededor del mundo por el lanzamiento del libro donde relata sus memorias, titulado First Born: Son Of Escobar (Primogénito: El Hijo de Escobar). Una historia que dice es “la precuela de Narcos”, en referencia a la popular serie de Netflix.

En este primer libro, relata lo que será el tema de uno venidero: The Secret of the Missing Myth (El Secreto del Mito Perdido), que se centrará en una de las últimas conversaciones que tuvo con su padre adoptivo. Ahí, Phillip recibió de manos del agente secreto que lo crió un pedazo de papel con una serie de códigos escritos, los cuales llevarían a la fortuna perdida del capo del narcotráfico colombiano, tras una operación secreta denominada “Durazno”.

Roberto Sendoya

Según este hombre, ese tesoro ya no es dinero en efectivo, como el que vio en Madrid cuando habló con su padre adoptivo, sino que son “commodities” (mercancía, joyas, propiedades, especies) y “dinero en lingotes”, y que, aunque no tiene claro aún donde está su ubicación exacta, sí sabe que puede estar en cuatro o cinco lugares distintos.“Por eso hay cinco líneas de código en el pedazo de papel que me dejó mi padre”, explica.