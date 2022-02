Hijo de José Manuel Mireles pide al gobierno negociar con el CJNG

El hijo del exlíder social José Manuel Mireles hace peculiar petición a la administración de AMLO.

Alex Iván Mireles Valencia, hijo del fallecido doctor José Manuel Mireles Valverde, conocido por haber sido el fundador de los autodefensas en Michoacán, realizó una rueda de prensa para solicitar al gobierno federal y estatal que se establezca una mesa de negociación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el susodicho quiere negociar con los líderes de los carteles que se disputan Tierra Caliente, territorio comprendido por los estados Michoacán, Guerrero y del Estado de México, en nombre de la paz.

“No queremos que peleen una guerra por nosotros, queremos paz, queremos una mesa de negociación que busque la paz y la tranquilidad del pueblo”, declaró Alex Iván Mireles Valencia bajo el argumento de que Michoacán sigue siendo “tierra de cárteles” pese al ingreso de las fuerzas armadas, lo cual ha provocado que los pobladores regresen a sus hogares.

Asimismo, se reveló que los habitantes del municipio de Tepalcatepec no tendrán problema en que el narcotráfico actúe en sus territorios, siempre y cuando las operaciones no alteren la paz: “Que puedan pasar por ahí no pasa nada, sólo queremos la paz y tranquilidad”.

Alejandro Iván Mireles Valencia, vocero de Cárteles Unidos

Al igual que su fallecido padre, Alejandro Iván Mireles Valencia hace frente al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Asimismo, el hijo de José Manuel Mireles señala que estas negociaciones no deben de afectar a Juan José Álvarez Farías, alias “El Abuelo” y de quién se dice es líder del Cártel de Tepalcatepec, ni al Cártel de Los Viagras, los cuales colaboraron con el Ejército Mexicano y la Policía de Michoacán para hacer frente al CJNG en la búsqueda por la paz de lugar.

Finalmente, Alejandro Iván Mireles Valencia asumió frente a los medios de comunicación presentes que él es vocero de Cárteles Unidos con el objetivo de pedir tregua para su municipio natal, esto debido a que tiene contacto con los líderes de esta célula delictiva.

¿Cómo surge el CJNG?

Esta organización criminal tiene presencia en Jalisco y al menos otros 22 estados de México.

El CJNG surgió en 2011 como una célula del Cártel de Sinaloa y hoy en día ejerce influencia en 23 de 31 de los estados mexicanos, por lo que es considerada la organización traficante de drogas más poderosa del mundo. Actualmente es dirigida por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

