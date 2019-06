Hija del Chapo conmueve con mensaje dirigido a su padre ¡hasta las lagrimas!

Hija del Chapo conmueve con mensaje dirigido a su padre

La hija de Joaquín El Chapo Guzmán, Alejandrina Guzmán, publicó en redes sociales un conmovedor mensaje dirigido a su papá. La carta es nostalgica, además que compartió fotografias nunca antes vistas junto al capo, quien actualmente se encuentra recluído en un penal de máxima seguridad de Nueva York, Estados Unidos.

Sin más pre ambulos te dejamos el emotivo mensaje:

"Nos separa una frontera"

“Tú que me ayudaste a afrontar el primer día de escuela, me enseñaste a andar en bici, me supiste dar un consejo cuando te lo pedí. Hoy nos separa una frontera, nos separa un muro, nos separan unas rejas, nos separa la ignorancia de personas que engañan, mienten, difaman, inventan de todo por quedarse con lo material sin importarle lo que una hija puede sentir o necesitar de un padre, Espero que en tu imaginación puedas encontrar a todos tus hijos reunidos, festejándote y dándote todo el amor que siempre te hizo falta. Espero que la pases increíble por los menos en tus sueños. Te amo Pa”.

Mensaje de Alejandrina

La mujer recibió decenas de comentarios de animo de los seguidores de Joaquín Guzmán.

Checa los comentarios:

"Solo un hijo sabe cuanto necesita a su padre, y solo un padre sabe cuanto es capaz de hacer por sus hijos... pase lo que pase y pese lo que pese.... un gran abrazo a la familia Guzman"

"Muchas felicidades!!! Aún estando a distancia, seguro que en su pensamiento tiene esos recuerdos de toda la familia, sabes... eso nadie se lo puede quitar y significa que estará acordándose de ti; un saludo"

"Hola mucho gusto quería felicitar al sr Joaquín Guzmán loera al chapo Guzmán por su día y qe cumpla muchos más fuerte abrazo para el"

"Un hombre que cosecha tan lindos sentimientos es, sin duda, un GRAN SER HUMANO; y no hay argumentos o leyes que puedan hacer cambiar el concepto que muchos tenemos de él"

Estos fueron los comentarios que la gente publicó en la red social 'twitter' de Alejandrina Guzmán Salazar.

