Hieren de bala a dos personas en la colonia Ejidal de Playa del Carmen

Dos personas fueron atacadas a balazos la madrugada de este día en la ciudad de Playa del Carmen, luego de que sujetos armados dispararon contra las víctimas en varias ocasiones, dejándolos sólo con lesiones menores.

Según los primeros informes policiacos, el reporte del hecho ocurrió alrededor de las 4:10 horas, cuando al número de emergencias 911 alertaron a las autoridades que en la colonia Ejidal en la calle 11 sur con avenida 55, una pareja había sido atacada a balazos, motivo por el que solicitaban una ambulancia, así como de la policía.

Hieren de bala a dos personas en la colonia Ejidal de Playa del Carmen

Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal de Solidaridad y una ambulancia particular acudieron al sitio; al llegar confirmaron el ataque, así como la lesión de una mujer y un hombre, sin embargo los agraviados no tuvieron que ser trasladados al hospital, ya que no presentaron graves heridas.

De acuerdo a los testimonios de los vecinos, los presuntos responsables fueron dos hombres vestidos de negro, que arribaron en una motocicleta y al ver a sus “presas”, uno de los criminales activó su arma de fuego y disparó en varias ocasiones; luego de la agresión los sicarios huyeron con rumbo desconocido.

Se supo que el hombre recibió un balazo en un glúteo y otro en el brazo izquierdo; mientras que la mujer, aparentemente de origen venezolano, recibió también un disparo en un glúteo. Los peritos supuestamente hallaron alrededor de cuatro casquillos percutidos, además la identidad de los agraviados se desconocen.

Hieren de bala a dos personas en la colonia Ejidal de Playa del Carmen

Tal vez te interese: Hallan el cuerpo de una mujer en pedazos y en el interior de una maleta; Playa del Carmen

Hasta el momento las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para tratar de dar con el paradero de los responsables y así averiguar los motivos de este ataque.