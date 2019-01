Hermano mayor de Pablo Escobar presintió la muerte del capo

Roberto Escobar, hermano mayor del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, presintió la muerte de su consanguíneo durante la última cena que tuvo en su vivienda.

Roberto, apodado Osito, narró que esa noche durante la cena, una mosca grande voló sobre la cabeza de su hermano Pablo, y Álvaro de Jesús Agudelo, alias “Limón”, quien fue el último sicario que lo acompañaba, intentó matarla, pero el capo se lo negó.

"Todo indicaba que mi hermano pronto se iba a morir", aseguró 'Osito'.

Después, Pablo Escobar, al que muchos llamaban “el patrón” fue asesinado por la Fuerza Pública de Colombia.

En la entrevista que concedió a la revista Semana, Roberto Escobar, informó que ahora la casa de su hermano la reacondicionó para que fuera un museo, sin embargo, relató que las autoridades han hecho hasta lo imposible para clausurar el domicilio bajo dos principales argumentos: no contar con las licencias para ser un museo y evitar el narcoturismo.

"Todos hablan de Pablo Escobar, pero resulta que yo no puedo contar mi historia ni la de mi hermano, esto es una injusticia. Yo no le hago daño a nadie. Aquí no se hace ningún mal, la gente solo viene, les cuento una historia y se toman una foto conmigo", finalizó.

