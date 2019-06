“Hay que temerle a ‘El Chapo’, sabe mucho de políticos”: Kate del Castillo

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, sabe mucho de los políticos de México, afirmó la actriz Kate del Castillo, y aunque dijo desconocer si los domina, consideró que debería existir cierto temor hacia él.

Lo anterior, lo mencionó durante una entrevista que le realizó Milenio fuera la república mexicana, en la que habló, entre otros temas, sobre el encuentro que tuvo con Guzmán Loera y su relación con el capo.

Kate negó que el encuentro con ‘El Chapo’, líder del Cártel de Sinaloa, haya sido con el objetivo de llevar un mensaje cifrado o trasladar dinero.

“Hay que temerle a ‘El Chapo’, sabe mucho de políticos”: Kate del Castillo

Insisto, ¿fue a ver al Chapo para una entrega especial? No. ¿Fue armada? No. ¿Palabra de honor del Castillo? ¡Palabra de honor del Castillo! (…) ¿Qué tanto sabe el Chapo de nuestros políticos? Sabe mucho, por lo menos, más que yo. ¿Los domina? No sé. ¿Hay que temerle? Sin duda.

Sin embargo, aseguró que ella no le teme, y que a pesar de ello no considera ir a visitarlo ni sostener otro encuentro con él.

Te puede interesar: ‘El Chapo’ Guzmán prepara demanda contra Peña Nieto y otros funcionarios

¿Si lo tuviera aquí en este momento, qué le diría? Qué difícil. Primero, le daría las gracias por no haberme tocado, asustado. Agradecer que estoy viva.

Tiene los derechos de ‘El chapo’

La actriz aseguró que Joaquín Guzmán le entregó los derechos para la biografía de ‘El Chapo’.

Insisto, ¿tiene los derechos de contar la vida del Chapo? Sí. ¿Eso no es teatro? No. ¿Quién es, finalmente, El Chapo? Un narcotraficante, punto.

También se le preguntó se conoce a Emma Coronel, esposa de Joaquín, a lo que respondió con un “No” rotuno y dijo que no tiene necesidad de conocerla o buscarla.

“Hay que temerle a ‘El Chapo’, sabe mucho de políticos”: Kate del Castillo

México, un narcoestado

En esta charla, Kate consideró que México es un “narcoestado”, en el que las fiscalías están al servicio de los gobiernos en turno, por lo cual no confía en ningún político; asimismo aprovechó para señalar que la demanda por daños morales y materiales en contra del gobierno de México va lenta, pero segura además que si viera de frente al ex presidente Enrique Peña Nieto, le pediría una disculpa por el daño que le hizo y por lo que la atacó, además, dejó en claro que no perdonaría al ex mandatario “de ninguna manera”.