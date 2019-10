Hartos del CJNG, pobladores de Michoacán se ENFRENTAN a sicarios de El Mencho

Los habitantes de Michoacán se encuentran hartos de los constantes crímenes y extorsiones de las cuales son víctimas, hechos cometidos principalmente por sicarios del CJNG, por ello han decidido formar un grupo para enfrentarse a los hombres de El Mencho.

Este grupo inició en Los Reyes, Michoacán, donde habitantes de cuatro diferentes comunidades indígenas se han reunido y organizado para combatir a los hombres del CJNG y a cualquier otro grupo criminal que los amenace.

La organización está conformada por hombres y mujeres, en su mayoría menores de 30 y se reunieron en el Consejo de Seguridad Comunal.

Pese a sus intenciones, el grupo aseguró que no les gusta ser llamados autodefensa, pues ellos no salen a otros territorios, únicamente se encuentra defendiendo los suyos, por ello han decidido hacer rondas comunitarias,para mantenerse alertas ante la presencia de sicarios del CJNG o cualquier otro hombre de El Mencho que represente una amenaza, y de esta forma el grupo criminal no pueda entrar en Lo reyes.

Al respecto el comandante Mirishi, integrante de la ronda comunitaria Los Reyes, Michoacán, aseguró:

“Para empezar, no es un grupo, es el pueblo que está en lucha y en contra del crimen organizado”

Sin embargo a pesar de ser gente de la comunidad no planean enfrentarse a los criminales del CJNG sin armas, por lo que reciben entrenamiento, donde utilizan armamento otorgados a 30 agentes, los cuales están dados de alta en la la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, así lo reveló Grupo Imagen, que tuvo acceso al campo de entrenamiento. Por su parte el comandante mencionó:

“Lo que sí se presenta en estas alturas,es el crimen organizado con otras modalidades más violentas. No respetan familias, no respetan pueblos enteros; esa es una nueva modalidad para infundir miedo. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para hacer frente a cualquier amenaza del crimen organizado, llámese como se llame”.

Hartos de pagar cuotas y extorsiones, 4 comunidades indígenas de Los Reyes, Michoacán, se han tenido que organizar para defenderse del crimen organizado.

Cabe indicar que este levantamiento de armas por parte de los pobladores de Michoacán se dio principalmente a las extorsiones de las cuales son víctimas, hechas principalmente por hombres de El Mencho. Ahora los habitantes de Los Reyes Michoacán no están dispuestos a pagar la “cuota” de 2 mil pesos por hectárea de producción de aguacate, maíz y diversas cultivos que tiempo atrás les exigían los caballeros templarios, pero que ahora pide el CJNG.

