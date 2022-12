Harfuch se pone los guantes

Las tareas relevantes hechas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), fueron reconocidas este martes por el secretario Omar García Harfuch y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán Saldívar a escasos días de que se lleve a cabo la conmemoración del Día del Policía.

Acciones como seguridad, vigilancia, detenciones o enfrentamientos directos contra la delincuencia teniendo como objetivo salvaguardar la integridad de los habitantes de la Ciudad de México, fueron algunas de las labores que permitieron a más de una treintena de policías recibir una distinción.

Además, entre los uniformados reconocidos hubo otros que se destacaron en el ring de box.

“Y cuando me refiero a campeonas y campeones, no sólo me refiero en el boxeo, la policía, y los boxeadores y boxeadoras, tenemos algo en común y no sólo es la determinación, la disciplina, el valor y el sacrificio, sino que verdaderamente pueden ser un gran ejemplo para los jóvenes, para los niños, para las niñas de nuestro país”, dijo García Harfuch.

El secretario añadió que la carrera de un Policía es sumamente dura, llena de sacrificios, de dejar a la familia y a sus seres queridos con tal de salir a las calles a combatir la criminalidad.

Entre el público se encontraba el policía y atleta Alberto Ruiz Ibarra, “El Alacrán”, quien fue aplaudido por todo el auditorio congregado en el edificio sede la SSC-CDMX, por su destacada labor boxística.

“Aquí estamos hablando de campeonas y campeones del mundo del boxeo, estamos hablando de mujeres y hombres policías que son reconocidos hoy por su valentía, honradez y sobre todo determinación para lograr estos éxitos.”.

Por su parte, Sulaimán Saldívar ofreció unas palabras a los elementos preventivos.

“Tenemos la obligación de reconocer en nosotros, en la comunidad del boxeo, somos un grupo muy especial donde la dedicación, la entrega, la pasión, llega a resultar de poder tener éxitos y representar a nuestro México“.

El presidente del Consejo Mundial del Boxeo, reconoció la destacada labor de los uniformados a quienes llamó “héroes del ring” debido a que “se suben al ring donde no hay réferi, ni reglas y donde el oponente muchas veces es desconocido y nos representan, nos cuidan y nos hacen sentir completamente seguros”.

Recibe Harfuch guantes de box

El licenciado Mauricio Sulaimán, pidió a los policías boxeadores presentes acompañarlo para entregarle unos guantes de box y un reconocimiento al Comisario General Omar García Harfuch.

“No tengo más que agradecerle todo lo que hace por la Ciudad, por México, por la sociedad, por nuestros hijos, por las familias, con una sencillez, con una verdadera proyección de seguridad, con una manera tan importante de hacernos sentir bien y seguros“, finalizó Sulaimán.

Entre los pugilistas de la SSC reconocidos estuvieron: Estrella “La Chacala” Valverde, Pipino Cuevas, Rosy Olvera, Juan “El Churrito” Hernández, José Antonio “El Jaguar” Aguirre, Lourdes Juárez, “La Pequeña Lulú”, “El Toco Santa”, Miguel Ángel González, Rafael “Bazooka”, entre otros.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!