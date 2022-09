Hallan vehículo en llamas con una pareja calcinada al interior

En Aguascalientes fue hallado un vehículo que ardía en llamas, pero lo que más llamó la atención de los agentes que atendieron el reporte en el cruce de las avenidas Mahatma Gandhi y Aguascalientes, fue que dentro de la unidad se encontraban los cuerpos de una mujer y un hombre calcinados.

El hallazgo fue realizado este viernes por la mañana al interior de un predio en abandono, en donde también se localizó una cartulina con siglas de presuntos grupos criminales, lo que causó asombro por no tener antecedentes de un hecho semejante en la entidad.

Hasta la zona de los hechos,llegaron agentes y elementos de bomberos locales, para atender el siniestro y realizar las diligencias pertinentes, para el levantamiento de ambos cuerpos, para ser puestos a disposición del Servicio Médico Forense para su respectiva identificación.

Auto en llamas

De acuerdo con un reporte preliminar enviado a La Verdad Noticias, las víctimas presuntamente murieron por impacto de armas de fuego, para posteriormente ser incendiados al interior de un Tsuru, el cuál se trata de un taxi, reportado previamente a las autoridades locales como robado.

Investigaciones del hallazgo

La policía averigua el caso

Las evidencias encontradas en el lugar de los hechos, arrojan que el evento podría estar vinculado con una disputa por la plaza entre el CDS,CU y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hasta el momento, no se cuenta con detenidos por el hallazgo, asimismo no se han revelado las identidades de las víctimas, no obstante se ha desplegado un operativo de seguridad en la zona, a fin de detectar actividades que pudieran estar relacionadas con la muerte de estas dos personas.

