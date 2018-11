Hallan el cadáver de una mujer dentro de estanque de agua en Nuevo León

Aproximadamente a las 00:30 horas de hoy, el cuerpo de una mujer fue encontrado en una casa abandonada ubicada en la calle Aries, a unos metros del cruce con Talia de la Colonia Nueva Linda Vista en Guadalupe, Nuevo León.

Te puede interesar: Atropellan a hombre en la CDMX; su cuerpo queda deshecho

De acuerdo con los reportes policiacos el cuerpo fue localizado en el área de lavandería del domicilio, en el interior de un recipiente descrito como "grande" y parte del cadáver estaba quemado además de ser cubierto con tierra.

La mujer vestía blusa amarilla, chamarra guinda y un pantalón del que no se estableció el color. Se precisó que no tenía calzado. Como seña particular, se informó que , la fallecida tiene un tatuaje en el abdomen de dos flores y con las palabras "Amor es vida"

Aparentemente, el cadáver presenta una descomposición de unas 3 semanas y por estas condiciones no se pudo estimar una edad.

Lee también: Hallan cadáver en canal del Río Tijuana

Fueron vecinos los que reportaron actividades sospechosas en la casa, llevando a las autoridades policiacas a encontrar el cuerpo.

Sin embargo, agentes de la Policía Ministerial rastrean a los responsables del crimen, clasificado como feminicidio.

.