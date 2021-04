Hallan cadáver putrefacto de una mujer en Tlalnepantla, Edomex

En avanzado estado de descomposición fue localizado el cuerpo de una mujer a un costado de la Autopista Naucalpan – Ecatepec, a la altura de la colonia San José Puente de Vigas, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Vecinos de la referida colonia fueron quienes desde la tarde del viernes percibieron un olor fétido que provenía desde un terreno baldío, pero no le dieron mayor importancia porque pensaron que se trataba de basura.

Hallan cadáver de mujer en terreno baldío

El cuerpo de la mujer estaba en avanzado estado de descomposición.

Horas más tarde un peatón que atravesó el terreno baldío localizó el cuerpo putrefacto de una mujer, por lo que de manera inmediata avisó a las autoridades locales a través del número de emergencia para que intervinieran en la zona.

“No es una chava de la colonia porque ya preguntamos en los grupos de whatsapp y no falta nadie (…) cómo no hay vigilancia vienen y avientan cadáveres, no es la primera vez que nos enteramos”, señaló un vecino de la colonia que fue alertado por el olor fétido.

Tras recibir el reporte del hallazgo, elementos de la Policía Municipal y Estatal resguardaron el terreno en espera del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se encargaran de llevar a cabo las primeras diligencias.

Técnicos en urgencias médicas también llegaron al paraje únicamente para confirmar que se trataba de una mujer sin vida, en avanzado estado de descomposición.

Poco después de las 22:00 horas, servicios periciales de la Fiscalía estatal comenzaron a recolectar los primeros indicios en el sitio. Tomaron fotografías del cuerpo, así como del espacio donde fue encontrado para determinar si fue ultimada ahí, o si perdió la vida en otro punto y finalmente abandonada en los pastizales.

El cuerpo de la mujer fue llevado al anfiteatro correspondiente para practicarle la necropsia de rigor y determinar las causas de muerte, así como su identidad. Una vez obtenidos los datos personales, policías de investigación analizaran las bases de datos para determinar si la víctima contaba con reporte de desaparecida.

