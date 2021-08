Guerra de cárteles en Sarabia, Zacatecas, lo vuelve pueblo fantasma

La guerra de cárteles en Sarabia, Zacatecas, ha convertido en este poblado del municipio de Jerez, prácticamente un pueblo fantasma. Los grupos delictivos Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa han desolado con violencia el lugar.

La escuela Lázaro Cárdenas de Sarabia no volverá a clases el 30 de agosto, no por la pandemia, porque ya no hay niños, ni maestros, ya que de acuerdo con una de las 10 de 100 familias que quedan en el poblado, en el lugar hay apenas entre 10 y 20 menores.

“Es el cumpleaños de mi niño. Nada más le haremos una piñatita sencilla, por lo mismo que no hay niños no hay gente. Hay unos 10, 20 niños”, contó una mujer. Y como se recordará, La Verdad Noticias ha dado a conocer desgarradoras imágenes de la disputa del Cártel de Sinaloa y CJNG en Zacatecas.

Guerra de cárteles en Sarabia, Zacatecas

El miedo a los cárteles obligó a las personas a abandonar Sarabia.

Las personas de Sarabia se fueron tan de prisa que abandonaron sus casas sin llevarse nada, porque lo único que les preocupaba era ponerse a salvo.

Al entrar a las casas abandonadas se puede ver que estas se encuentran amuebladas, en la cocina se encuentran el refrigerador, la estufa, mesa, alacena e incluso en algunos casos la despensa; mientras que en las habitaciones están las camas, ropa, zapatos y fotografías familiares.

Los pocos habitantes que quedan, son los que cuentan que las personas abandonaron Sarabia por los secuestros ocurridos, todos a los jóvenes.

“Se llevaron a siete. No (sabemos quién se los llevó). Su familiares dicen que gente armada los sacó de sus casa, exactamente no saben quién”, contaron.

Todo esto en medio de la guerra entre Cártel de Sinaloa y CJNG los cuales se diputan a muerte el municipio de Jerez, Zacatecas, dejando afectados a los pobladores que huyen del miedo.

Sarabia se queda sola

La guerra de cárteles en Sarabia, Zacatecas, provocó que casi todos se fueran del poblado.

Y es que las escenas de la violencia han sido más que impactantes, como cuando sicarios del CJNG descuartizan viva a mujer de cártel rival, video que se difundió y que orilló a las personas a irse, pero abandonaron incluso a sus animales.

En Sarabia, una mujer, de las pocas que aún están en el lugar, dijo que ella no lo dejará: “Sí, porque aquí vivimos, aquí está nuestra vida. Qué podemos hacer”, pero agregó: “Esto no es un documental de Netflix, no es una película de ficción”. En definitiva, la guerra de cárteles en Sarabia, Zacatecas, ha devastado el lugar.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!