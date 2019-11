Guardia golpea salvajemente a una joven en Morelos

Guardia golpea salvajemente a una joven en Cuernavaca, Morelos

Una joven reportó a través de redes sociales que ella y su novio fueron víctimas de un guardia de seguridad del bar “Balaré Cuernavaca”, que presuntamente los golpeó salvajemente en cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con la joven Karen N”, ella y su novio se encontraban dentro del bar, sin embargo tuvieron un altercado con otra cliente, por lo que a ella y a su novio los sacaros a la fuerza, sin embargo la joven asegura que ya en el exterior el guardia, sin motivo aparente, empezó a golpearlos.

La pareja discutió en el bar de Morelos con una mujer

La joven comentó que la mujer con quien tuvieron el altercado era una conocida y que tiempo atras ya habian tenido otro problema, por lo que se estuvieron evadiendo toda la noche, hasta que finalmente se enfrentaron y empezaron a discutir dentro del bar, lo cual fue visto por los guardias de seguridad quienes los sacaron, sin embargo de acuerdo con la joven apenas unos minutos después las agresiones contra ella y su novio comenzaron.

“De repente veo que sale el de seguridad a agredir a mi novio, lo tiró de los golpes más de dos veces y es por eso que yo me acerqué a él y le pregunté por qué lo hacía, y como yo traía un aparato que da toques me vio y sin dudarlo me golpeó”

La policía no hizo "nada" al respecto

Tras las agresiones la joven asegura que llamó a la policía, por lo que elementos de seguridad arribaron al lugar de los hechos, aunque a penas unos minutos después los oficiales se retiraron del lugar sin hacer, de acuerdo a la joven, nada al respecto.

Cabe indicar que pese a las acusaciones de la joven hecha en redes sociales, hasta el momento los propietarios o empleados del bar no han emitido información al respecto.

