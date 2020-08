Grupo élite del CJNG y el mencho declaran la guerra a el abuelo en Tepalcatepec

El grupo élite del CJNG sembró el terror hace unas semanas cuando en un video presumieron el poderoso arsenal que poseían, asegurando que lo usaran para su guerra contra el marro, no contra el gobierno o contra el pueblo.

Ahora este grupo nuevamente lanzó un video, con un mensaje exclusivo de su líder ‘El mencho’ declarándole la guerra a Juan José Farías Álvarez, conocido como ‘El abuelo’, que lidera las autodefensas de Tepalcatepec en Michoacán.

En el mensaje, donde se expresó explícitamente que se trataba de ‘El mencho’, los sicarios lanzaron amenazas contra el abuelo, así como ofertas para los que lo apoyan.

Grupo élite del CJNG regresa con nueva amenaza

Grupo élite del CJNG y el mencho declaran la guerra a el abuelo en Tepalcatepec

En el video se puede ver a un comando armado portando rifles de grueso calibre mientras uno de los sicarios leyó un mensaje enviado directamente por el mencho, donde amenazaban al abuelo y le declaraban la guerra.

Asimismo, ‘el mencho’ aseguró que su guerra no es contra Tepalcatepec, y que la gente inocente permanezca en sus casas, ya que no quieren hacerles daño y solo les piden que no se metan cuando el CJNG salga a pelear.

Por otro lado, también envió un mensaje a los elementos de la guardia nacional en la nómina del abuelo, asegurando que él les pagaría el doble y no los mandaría a pelear como lo hace su actual empleador, solo quiere que no estorben en los enfrentamientos.

El mencho desatará la guerra en Tepalcatepec

#OJO #Michoacán



Reaparece "El Grupo Élite" del Cártel Jalisco Nueva Generación "#CJNG" y declara que la guerra no es contra la población de #Tepalcatepec, sólo contra Juan José Farías Álvarez Alias "El Abuelo".#México pic.twitter.com/WU1kTFBUbY — La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) August 1, 2020

Además de el abuelo, nombres como el Tili, Moy, Farra, Chelo polvatas y otros, fueron los que se encuentran en el objetivo de el mencho y el grupo élite del CJNG, quienes llegaron a la entidad preparados para la guerra.

Te puede interesar: "El R2" del CJNG lanza amenazas contra "El Marro" con bazuca en mano (VIDEO)

Asimismo, el número de muertos no deja de aumentar a causa de los enfrentamientos entre el CJNG y los cárteles unidos, con quienes disputan una fiera batalla en estados como Michoacán.

Con información de la opinión.