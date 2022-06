Grupo armado transitaba en Sinaloa, eran 30 hombres fuertemente armados

Sobre la carretera internacional México 15, en los límites de los municipios de Guasave y Salvador Alvarado, un grupo armado transitaba en Sinaloa con 30 personas fuertemente armadas.

El desfile de autos fue grabado en la carretera de Guasave, Sinaloa, en el cual se podía ver alrededor de 10 vehículos.

Por su parte, tras difusión en redes sociales del video, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que investigan la presunta presencia de dicho grupo armado, el cual fue videograbado en las inmediaciones de la comunidad de Las Brisas.

Grupo armado transitaba en Sinaloa

Video muestra cómo a hombres armados en las camionetas.

Fue en redes sociales que se compartió el video donde se aprecia al convoy armado de camionetas tipo Pick up. Una de ellas al parecer con placas consulares las cuales presuntamente clonadas.

“No se ha identificado, no digo que no sea cierto. También se ha dicho que venía una suerte de convoy, de una Suburban, con placas consulares, que lo más probable es que una cosa y otra se relacionen”, señaló el Gobernador.

Y es que el video muestra a las camionetas estacionadas a un costado de la carretera Internacional México 15.

Te puede interesar: Comando armado del CJNG persigue a convoy militar en Michoacán

Violencia en Sinaloa

Aun cuando se reportó el convoy de vehículos y personas armadas no se dieron ataques.

Cabe mencionar que los hombres que viajaban en las camionetas, algunas blindadas, tenían rifles de grueso calibre, pero no fueron registradas agresiones, ni tiroteo y tampoco personas lesionadas por estos hechos.

Sobre el caso que un grupo armado transitaba en Sinaloa, el gobernador del estado dijo que no se ha identificado el convoy que aparece en los videos, aunque señaló que tampoco dice que no sea cierto, por lo que se investiga.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!