Grave la conducta de algunos policías rebeldes en Cancún: Capella

Jesús Alberto Capella, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se pronunció en contra de los actos protagonizados por un grupo de policías en Cancún que tras perder su coto de poder y privilegios se rebelaron contra el mundo superior; lo sacaron a empujones de las instalaciones y se declararon en paro.

“El régimen legal y disciplinario no es negociable”, advirtió en su cuenta de Twitter y reconoció a los policías que no se sumaron a los lamentables hechos. Así mismo confirmó en otro mensaje que la seguridad de Cancún y su periferia está garantizada.

“Muy grave la conducta de los elementos de la Policía Municipal de Cancún, el régimen legal y disciplinario no es negociable y estas conductas NO SE VAN A TOLERAR. Mi reconocimiento a los centenares de policías de Benito Juárez que siguen laborando y no se suman a estas conductas”, escribió Capella.

Mientras las agresiones por parte del grupo de agentes subía de tono, incluso al sacar a empujones al encargado de despacho de Seguridad Pública de Cancún, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPQROO) movilizó a las otras dependencias para garantizar la seguridad de Benito Juárez.



“Está garantizada la seguridad de Cancún con el apoyo de Sedena, Semar, Policía Federal, y Secretaría de Seguridad Pública del estado quienes intensifican operativos y presencia en el municipio. La operación y presencia está proyectada para las próximas semanas”, twitteó.