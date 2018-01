Gracias a una 'selfie' se supo quién era la asesina

Cheyenne Rose Antonie, de 21 años, confesó haber matado a su mejor amiga Brittney Gargol hace dos años, tras una discusión.

La chica confesó al jurado que estranguló a Gargol, pero que no recuerda como lo hizo porque estaba ebria. Momentos después vio a su amiga inconsciente y sin pulso.

El cadáver lo llevó a las orillas de la carretera Sadkatchewan en Canadá, en donde fue encontrada en 2015.

'Nunca me lo perdonaré. Nada que to diga o hga la traerá de vuelta. Lo siento muchísimo. No debería haber sucedido'.