Golpean brutalmente a niño de 5 años en el Kinder

Un niño de 5 años sufrió fractura de costillas, daños en la tráquea y una perforación en el pulmón luego de ser supuestamente agredido por compañeros de kinder “José Juan Ortega”.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Suchitlán, municipio de Comala.

Un dato que causó curiosidad en los familiares y autoridades es que la abuela del menor lo recogió en la escuela y jamás le informaron lo que había ocurrido.

"En la escuela no me dijeron nada, ni a mi mamá, fue por él”, dijo el padre del menor

Fue hasta horas más tarde que el papá del niño observó que el pecho del menor comenzó a inflamarse y presentaba dificultades para respirar, por lo que lo trasladó al hospital de inmediato.

Hasta ese momento su hijo le comentó que había sido golpeado en la escuela.

"Me tumbaron y se me echaron encima"

"Mi hijo no se acuerda, ya no me pudo decir nada y hasta ahorita no me ha dicho”, señaló el padre.

Miguel Becerra Hernández, secretario de Salud de Colima afirmó que los doctores tuvieron que colocarle una férula en la tráquea, porque tenía unas lesiones. Se ferulizó, se entubó y en esas condiciones está, afortunadamente la evolución ha sido hasta el momento adecuada”, dijo.

Por su parte, Jaime Flores Merlo, secretario de Educación de Colima, mencionó que tiene varías interrogantes en el caso:

"A mí me quedan tres grandes interrogantes que yo me he puesto a analizar. Cómo un niño con tan severas lesiones, de la tráquea fracturada, de las costillas fracturadas, de un pulmón perforado, haya podido salir de su plantel por su pie propio y cómo es posible que en todo ese trayecto no haya manifestado una queja o dolor, que les haya alertado a las maestras”.

La Fiscalía del Colima continuará con las indagatorias del caso, mientras que el padre del pequeño solo pide que se haga justicia.

"Pues yo quiero que se haga justicia nada más y no sé, que suspendan a la maestra, o que saquen a los niños”.

Info y video: Televisa