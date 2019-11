¡Golpe al Cártel del Noreste! Policía asegura vehículos y fusiles en Nuevo León

Elementos de seguridad lograron darle un duro golpe al Cártel del Noreste, a quienes lograron decomisar dos vehículos y armas de fuego, las cuales se encontraban abandonadas en Agualeguas, Nuevo León.

Autoridades indicaron que luego de recibir un reporte a los números de emergencia, elementos policías se trasladaron al lugar de los hechos y realizaron un patrullaje, una vez en el lugar localizaron dos camionetas abandonadas sobre los caminos de terracería que colindan con la brecha del Rancho Las Ovejas.

Una de las camionetas tenía placas de Texas

Los artículos decomisados son una camioneta negra con placas de Texas, otra de color rojo, la cual no llevaba placas, lo que desató más sospechas, provocando que los policías se acercaron a inspeccionar.

Dentro de los vehículos oficiales encontraron dos fusiles AR-15, las cuales se encontraban en el interior de ambas camionetas, junto con sus respectivos cargadores los cuales portaban casquillos útiles.

Se especula que ambas unidades pertenecen al Cártel del Noreste, pues la placa de la camioneta tenía grabado las iniciales de dicho grupo criminal (CDN), cuyo brazo armado es la tropa del infierno.

Autoridades investigan las camionetas del Cártel del Noreste

Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual las camionetas fueron abandonadas en el lugar, sin embargo autoridades ya se encuentran investigando para saber si los vehículos y las armas localizadas en el interior fueron utilizadas en algún hecho delictivo registrado recientemente en la zona metropolitana de Monterrey o en los municipios de Agualeguas y Sabinas Hidalgo en Nuevo León.

Cabe indicar que al momento de encontrar y asegurar los objetos estos estaban abandonados y no había ninguna persona cerca, por lo que hasta el momento no se han reportado personas detenidas. Así mismo por estos hechos ocurridos en Nuevo León autoridades no han emitido información oficial.

