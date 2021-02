Gladys Merlín, ex diputada del PRI es ejecutada en Veracruz ¡Junto a su hija!

Durante las primeras horas de hoy lunes 15 de febrero las calles de Cosoleacaque se tiñeron de rojo después de que un comando armado asesinó brutalmente a una mujer junto a su hija al irrumpir en su domicilio, usando armas largas.

De acuerdo a la información de los medios locales, la víctima fue identificada como Gladys Merlín, ex alcaldesa y diputada del PRI en Veracruz, siendo su hija la otra víctima en su domicilio al sur del estado.

Asesinan a ex diputada del PRI en Veracruz

El comando armado ingresó en la casa de la ex diputada para asesinarla

Aproximadamente a las 6 de la mañana, las autoridades del municipio de Cosoleacaque recibieron el reporte de detonaciones de arma de fuego en la calle Correos del barrio segundo, donde un comando armado ingresó al domicilio.

Asimismo, a pesar de que tanto la ex diputada como su hija perdieron la vida en el ataque, una agente que se encontraba custodiando el domicilio sobrevivió, pero resultó herida en una de sus manos tras recibir un impacto de bala.

Hasta el momento las autoridades no han revelado más información respecto al doble asesinato, el cual fue perpetrado por sicarios de un cártel aún no identificado, aunque el objetivo del ataque pudo no ser Gladys Merlín, sino su hija.

Hija de ex diputada buscaba alcaldía con Morena

Carla Enríquez Merlín aparentemente pretendía solicitar la candidatura para las elecciones de su ciudad junto a Morena, y probablemente esta pudo ser la causa del ataque, ya que como te hemos informado en La Verdad Noticias, varios integrantes de este partido han sido asesinados en los últimos meses.

Por su parte, la dependencia del PRI en Veracruz y Carolina Viggiano, presidenta general del partido expresaron sus condolencias por la muerte de las mujeres a través de sus cuentas de Twitter… mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes.

