Gerardo Ortíz lanza PÓLEMICO corrido sobre Rafael Caro Quintero (VIDEO)

Una vez más, el cantante del género regional mexicano, Gerardo Ortíz, ha causado polémica con sus corridos y lo vinculan de nuevo con el narcotráfico.

Hace unos cuantos días atrás, Gerardo Ortíz, lanzó su nuevo sencillo titulado “Más caro que ayer”, el cual, prácticamente habla sobre la vida del narco Rafael Caro Quintero, quien también se ha convertido en uno de los blancos fuertes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Uno de los datos que más ha dado de qué hablar sobre el nuevo material del cantante, que en la melodía se puede escuchar la voz del narcotraficante mexicano diciendo:

“porque fue muy cara la factura que pague y no quiero ya con lo que he vivido y con lo que sigo viviendo es más que suficiente, muy cara, entonces quiero que lo poco o mucho que me queda de vida, lo quiero vivir en paz”