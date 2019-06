¡Furiosa! Emma Coronel manda contundente mensaje sobre supuestas indirectas al Mencho

¡Furiosa! Emma Coronel manda contundente mensaje sobre supuestos mensajes al Mencho

Emma Coronel, ex reina de belleza, publicó un mensaje en sus historias de Instagram dirigido a los medios de comunicación por las recientes notas que han sido publicadas en diferentes portales.

La mujer afirma que sus fotos son simples imágenes de su vida cotidiana y no va por el mundo dejando mensajes o indirectas a absolutamente nadie.

Por otra parte, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán aclaró que la foto donde posa en un túnel se trata de un lugar en Durango y no tiene nada que ver con la fama de su esposo.

Este fue el mensaje de Emma Coronel:

“Carajo, no voy por el mundo poniendo fotos con doble sentido o dejando mensajes… Hay cabezas quizás semivacías que su imaginación no da para mucho y prefieren sacar notas que vendan como la de Xochimilco. En verdad no se imaginan en los problemas que pueden meter a las personas seamos más realistas y menos fantasiosos, bendiciones”, finalizó la esposa del "Chapo”.

Tras el contundente mensaje, Emma Coronel borró sus fotografías. Cabe recordar que esta cuenta de Instagram no está verificada y en una entrevista con Telemundo, la mujer aclaró que no contaba con redes sociales, por lo que se podría tratar de una cuenta fake y no de la real Emma.

Checa la entrevista completa en donde aclara que ella no cuenta con redes sociales, en esta también habla de varios datos que seguro no sabías sobre El Chapo Guzmán:

