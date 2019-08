“Fui La Reina de la Efedrina y no tengo para pagar el café”: Alejandra López

Alejandra López salió del Centro Federal de Detención de Mujeres, Unidad 31, de Argentina, hace ocho años, después de cumplir una sentencia de más de dos años por tráfico de efedrina. A Alejandra se le acusó de ser lugarteniente y amante de El Chapo Guzmán, según informó El Universal.

De acuerdo con el diario, luego de ser liberada la mujer volvió temporalmente a culiacán en 2019, luego que llevará varios meses viviendo en la Ciudad de México, donde laboraba como ama de llaves a pesar de tener 57 años de edad.

Tras salir de prisión trabajó como ama de llaves

Tras salir de la prisión su imagen se vio seriamente afectada, y enfrentó una fuerte crisis económica, a pesar que trabajaba en un hotel tenía un empleo con el que subsista y se sentía respetada, sus planes eran ahorrar dinero, volver a Culiacán, poner un expendio de cervezas, escribir un libro y continuar con lo que más le gustaban, los certámenes de belleza.

Sin embargo su futuro se vio afectado, una persona que laboraba en el hotel buscó su nombre en internet, y encontró el supuesto nexo entre Alejandra y El Chapo, así mismo se toparon con varios artículos donde la acusaban de querer iglesias evangélicas en Argentina usando dinero del Cártel de Sinaloa, además la relacionaban con funcionarios de Argentina y un supuesto pastor mexicano, además en la web la apodaron “La Reina de la Efedrina” ese mismo día alejandra fue despedida.

Fue a visitar a su pareja sentimental cuando la detuvieron

Pese a todo lo que se dice en internet de ella, y de acuerdo con El Universal, Alejandra López asegura que no conoce a El Chapo, pero confesó que mantuvo una relación amorosa con Leobardo Gaxilla, mejor conocido como Bado, quien es acusado de tener nexos con el cártel de Sinaloa, y quien actualmente se encuentra en una prisión de Paraguay desde el 2008 por el tráfico de efedrina.

Alejandra fue detenida el primero de Mayo del 2009, en Paraguay, fue a visitar a El Bado en la cárcel, sin embargo cuando se bajó del avión la detuvieron por “contrabando simple agravado de sustancias”. La mujer comentó:

“Me agarran y me esposan. Me dicen: ‘Tiene derecho a un abogado’, y yo respondí: ‘¿De qué me hablan?’. Nunca en la vida me imaginé [que me detuvieran] ¿Qué pecado traía si no era el caso? Si hubiera traído uno, digo: ‘Ay, pues por pendeja me agarraron’, fue horrible”

De acuerdo con El Universal, el único error de la mujer fue aceptar un viaje gratis a Argentina en 2008, pagado por una mujer llamada Petra Torres, a quien conoció en una fiesta Alejandra creyó que aceptar el viaje era buena idea, pues los viajes entre amigas eran algo normal para ella.

De actriz de Televisa a limpiar hoteles

Alejandra Lopez fuer modelo y reina de belleza, organizaba certámenes infantiles, salió en televisión, incluso en el programa de Televisa de Papá Soltero. Pese al tiempo que la mujer pasó en prisión ella asegura que no estuvo involucrada con el narcotráfico.

“Yo tengo miles de gentes que pueden decir que yo no andaba en esas vainas [narcotráfico]. Me conocen porque fui modelo, estuve en la tele, hice de todo”, dice la mujer.

Las encontraron con maletas con 10 kilos de efedrina cada una

En 2008 Agentes aduanales del aeropuerto de Buenos Aires encontraron que Alejandra y su nueva amiga Petra, tenían maletas de doble fondo llenas de un polvo blanco, pero la mujer asegura que no sabía nada y que se quería desmayar.

Petra les dijo a los policías que era Ketamina que usaba para los gimnasios, luego sobornó a los policías, eran 19.954 kilogramos divididos en 36 bolsas lo que les encontraron.

Cabe indicar que cuando Alejandra y Petra viajaron a Argentina la efedrina y la ketamina no eran ilegales en ese país, aunque en México en noviembre de 2007, en la administración de Felipe Calderón, se prohibió el uso de la pseudoefedrina, luego que en marzo de 2007 se encontraran 205 millones de dólares en la mansión del empresario Zhenli Ye Gon, vinculado al tráfico de este agente farmacológico, con el propósito de elaborar metanfetaminas.

De acuerdo con el acta de exportación 32/08 expedida en Argentina y a la Cual El Universal tuvo acceso, se establece que en realidad la detención fue una infracción aduanera.

El problema es que no se presentó un documento de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de Argentina (Sedronar), o al menos eso le dio Petra a Alejandra.

Tras su detención y la vida que le crearon en internet no pudo recuperar su vida

De acuerdo con El Universal Alejandra López no niega el delito por el que fue detenida, el tráfico de 10 kilos de efedrina, pero si lamenta el perfil que le crearon en internet, el cual tiene una gran carga social que le impide trabajar y recuperar su vida.

Desde hace años que salió de la prisión ha vivido haciendo labores de limpieza en hoteles, ha realizado préstamos, cuidado a adultos mayores y poner un puesto de taquito.

“Tengo que comer. Vender mi cuerpo ya no me atrevo tanto, ¡aunque lo podría hacer!. Yo nunca fui cualquier cosita, fui La Reina de la Efedrina y no tengo para pagar el café, eh, ¡qué incoherencias de la vida!”

Comentó que quiso retomar los certámenes de belleza en Culiacán, pero a penas a cuatro meses de que realizara un evento le negaron los permiso, nuevamente por que alguien buscó su nombre en internet.

Por su parte Diana Castillo, la abogada que la defendió comentó:

“Aun si hubiera sido culpable, eso no le quita el derecho de tener un empleo y ganarse un sueldo, es una garantía constitucional en México. No representa una amenaza para nadie”.

Con información de El Universal

