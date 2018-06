Fuerte testimonio de la adolescente violada en los falsos castings de Camus Hacker

El día que ocurrió el lamentable acontecimiento, Favale –acerca del que pesan antecedentes por abuso– le dijo a A.C. –de acuerdo a la propia narración de la joven en la instrucción pericial– que no tenía lencería y que por eso quería que ese día se pusiera pintura en el cuerpo. Comenzó entonces a ponerle un aceite y a manosearla, hizo memoria la joven en su declaración.

"Empecé a llorar pero sin llanto".

Fuerte testimonio de la adolescente violada en los falsos castings de Camus Hacker

Trató de describir la sensación de aquel suceso. Aquel día, a comparación de los otros momentos, él había solicitado una habitación distante de Los Lirios.

"Me dijo que me veía angustiada y que hacíamos las fotos rápido, cerró la puerta, me quiso dar un beso y lo empujé. Me tiró en la cama, me corrió la tanga y él se bajó el pantalón, ahí me quedé dura", relató, acerca de la secuencia que vivió como si fuera una visora por medio del espejo colocado en el techo de la habitación. Favale la penetró y después, sin mediar palabra, se metió en el baño. Cuando salió de este la obligó a cambiar, desconectó todo y dio por finalizada la sesión. Fue la última vez que se vieron.

El hombre de la derecha, Gastón Favale

"Todo el viaje me pidió perdón, me dijo que no diga nada, que lo íbamos a olvidar", hizo memoria A.C. los últimos minutos a lado de su violador en el auto de él.

"Cuando subo a un auto que tiene el olor de él o del auto, me angustio. (…) Algunas palabras que él decía me da asco escucharlas".

Fue lo que reconoció la adolescente antes de animarse a compartir:

"Desde ese momento no siento nada, creo que me hice asexual. Es una mezcla de mi inseguridad de antes, más este pelotudo, ahora soy una planta".

Fuerte testimonio de la adolescente violada en los falsos castings de Camus Hacker

Darlo a conocer no fue nada fácil. A.C. lo realizó después de ser víctima de una serie de ataques de pánico y de meses de afrontarlo sola y a escondidas con el horror de lo sufrido. A la primera que se atrevió a contar lo que había ocurrido fue a una de sus hermanas mayores, la que la apoyó a comunicárselo a más personas. Cuando fue su turno de hablar por primera vez con una psicóloga no dio a conocer la violación y de igual manera tampoco lo llevó a cabo en su primera cámara Gesell.

"Lo que peor me pone es que las fotos siguen estando, siempre van a estar y me pueden amenazar".