Foto: pintan mensajes en sus autos para no ser atacados por los policías en Reynosa

Ciudadanos pintan mensajes en sus autos para no ser atacados por los policías

El pasado viernes, elementos de seguridad pública ejecutaron a un joven llamado Juan Daniel de 23 años de edad, quien era ingeniero y tenia una vida muy honesta en Reynosa, Tamaulipas, lo que causó la indignación de todo el estado.

Cabe mencionar que esta ejecución por error, se debió a que los elementos policiacos tenían un enfrentamiento con pistoleros, quienes escaparon por la zona donde Juan Daniel residía, y al ser confundido con uno de los criminales fue acribillado.

Tras la poca preparación de los elementos de seguridad de la zona, los habitantes han implementado una preocupable y lamentable maniobra para mantenerse seguros, pues fue un último recurso que que tuvieron que usar.

Automovilistas pintan carteles para protegerse de la policía

Tras el lamentable hecho y la sepultura de Juan Daniel, la población de Reynosa decidió encontrar más maneras de protegerse, ya no de los criminales, sino de las propias autoridades, quienes representan tanto peligro como los delincuentes.

Con carteles en los cristales de sus automóviles, las personas alertan a las autoridades que ellos no son criminales para evitar ser dañados tanto por delincuentes como por elementos de seguridad pública.

Por esta ‘confusión’, ya no se puede confiar en las autoridades, quienes han causado tantos destrozos en el poblado como los integrantes de células criminales, por lo que esta es la única opción que quedó para protegerse.

“Somos familia, ¡No me dispares!, ¡No tengo dinero!, ¡No me secuestres!”.

A raíz del asesinato que cometieron “por error” elementos de la Policía Estatal de #Tamaulipas, residentes de #Matamoros, #Reynosa y #RíoBravo, han realizado pintas en sus vehículos, para advertirles a los cuerpos policíacos, que son familias y no delincuentes. #ReynosaFollow pic.twitter.com/RL1bM2x4XI — JoeRooms (@JoeRooms1) February 11, 2020

Este es uno de los mensajes que pueden verse en los parabrisas de algunos automóviles, con los cuales quieren alertar a las autoridades de que son civiles inocentes para que no sean víctimas de otras confusiones.

‘Bebé a bordo, no me dispares, somos familia no delincuentes’, ‘Trabajo honestamente y siempre viajo con mi niño de 6 años, ¡no me dispares! Y no tengo dinero, ¡no me secuestres!’, fueron otros de los mensajes que pudieron verse.

