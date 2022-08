Fiscalía dice que no hay relación entre robo de helicóptero y secuestro en el AICM

La Verdad Noticias dio a conocer que la mañana del 8 de agosto fue reportado el robo de un helicóptero en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y la Fiscalía de la Ciudad de México comenzó a investigar. Luego se supo del secuestro del dueño, es así que la Fiscalía dijo que no hay relación entre robo de helicóptero y secuestro.

La información que se dio fue de la aeronave es que era rentada para vuelos privados por el dueño y piloto Jesús Silvestre Ríos, sin embargo, esta habría sido sustraída de uno de los hangares del aeropuerto.

La aeronave es un Bell 206 B3JET, Ranger, Serie 2274 color gris, matrícula XBJSR, la cual aparentemente desapareció del Centro Ejecutivo De Helicópteros FBO S.A. de C.V. ubicado en la zona G de los hangares, el 3 de agosto pasado.

No hay relación entre robo de helicóptero y secuestro

El secuestro de Jesús Silvestre Ríos ocurrió en julio, días antes del robo del helicóptero pero la Fiscalía dice que no hay relación entre robo de helicóptero y secuestro.

Luego de darse a conocer el robo de un helicóptero de los hangares del AICM, la familia de Jesús Silvestre Ríos habló sobre su secuestro, ante esto, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, dijo que se investiga el secuestro desde el 25 de julio pasado, cuando fue reportada la desaparición del piloto y dueño del helicóptero.

"Tuvimos un reporte de la desaparición desde el 25 de junio", dijo el fiscal a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Fue así que el Fiscal señaló que no hay relación entre robo de helicóptero y secuestro, pero no es todo, las declaraciones del fiscal Uriel Carmona, se suman a un video en el que se aprecia a Jesús Silvestre a bordo de su helicóptero salir del AICM, en el que le pide a su familia pagar un rescate por su secuestro.

La familia de Silvestre Ríos, por su parte, señalan que lo último que supieron del piloto es que iba hacia al aeropuerto de Cuernavaca, donde se le había citado para revisar unos vuelos turísticos.

Además, estaba acompañado de otro piloto de nombre Rafael Quevedo, con quien tampoco se han podido comunicar.

"Hasta donde estamos, no guarda ninguna relación el tema del helicóptero con la investigación del tema de secuestro, pero eso es algo que tenemos que alinear oficialmente. Hasta este momento no tenemos en nuestra carpeta que el tema del robo o no del helicóptero guarde una relación con el tema de secuestro que estamos investigando en Morelos", dijo Carmona.

Se pensaba era una desaparición y no un secuestro

No hay relación entre robo de helicóptero y secuestro del piloto de la aeronave, según Fiscal de Morelos.

Es de destacar, que la Fiscalía de Morelos supo del secuestro apenas el sábado pasado, pues al principio estaba catalogado como desaparición forzada entre particulares.

Se prevé que el expediente sea remitido a la Fiscalía General de la República (FGR) por ser de competencia federal, pero por el momento según el Fiscal de Morelos no hay relación entre robo de helicóptero y secuestro.

