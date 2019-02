Filtran videos de dos asaltos en Cancún

Dos videos que han sido filtrados y publicados en las redes sociales, se muestra como delincuentes con armas de fuego, en diferentes puntos de la ciudad, han asaltado establecimientos y a personas que se encuentran circulando por las calles, cabe destacar que estas imágenes son de diferentes días y aún se desconoce si son los mismos en ambos casos.

Filtran videos de dos asaltos en Cancún

De acuerdo al material, el primer hecho ocurrió alrededor de las 16:36 horas, cuando el pasado jueves 21 de febrero en una casa de empeño ubicado en la Región 101, tres sujetos con pistola en mano ingresaron al local amagando a los empleados, así como a los clientes que se encontraban en el sitio.

Filtran videos de dos asaltos en Cancún

Uno de los tres entró primero y amenazó a todos los que estaban en el interior, segundos después entra un segundo hombre, mismo que llegó para auxiliar a su compañero; pasó alrededor de 15 segundos e ingresa el tercer empistolado, quien amenazó de muerte a las personas.

Los delincuentes despojaron de sus pertenencias a todos en el lugar y después de realizar el objetivo salieron huyendo con rumbo desconocido.

Filtran videos de dos asaltos en Cancún

El segundo video pertenece al sábado 19 de febrero, donde en la zona residencial Cancún Towers, ubicado en la avenida Bonampak, un sujeto fue víctima de la delincuencia, ya que sufrió de un intento de asalto de presuntos individuos pertenecientes de Colombia.

Filtran videos de dos asaltos en Cancún

El hecho ocurrió a las 18:34 horas, cuando un auto blanco llegó a la entrada de dicho lugar y detrás de este, arribó otro vehículo, pero este era de color rojo, de pronto uno de los tripulantes del coche blanco bajó y, al ver esto el asaltante, se acercó, sacó y activó su arma de fuego dirigiéndose al masculino para cometer su fechoría.

Tal vez te interese: Encuentran un cadáver encobijado en la colonia La Amistad, Cancún

Filtran videos de dos asaltos en Cancún

De inmediato el victimario se defendió y lanzó patadas contra el responsable, lo que ocasionó que saliera huyendo; hasta el momento las autoridades correspondientes no han dado alguna declaración oficial al respecto, aunque si no hay una denuncia formal, las corporaciones policiacas no podrán proceder.