Filtran video real del Chapo en el bautizo de su ahijada en Nayarit

Presuntamente, Grecia Venegas Oviedo, hija de Julián Venegas Guzmán filtró un video en youtube hace varios años en donde se le observa con Joaquín Guzmán Loera (su padrino) en su fiesta de bautizo cuando tan solo tenía 4 años.

En la grabación se ve al Chapo entrar a la casa donde festejaban el cumpleaños de su ahijada, sonaba la canción "Ya llegó", de 'Mi Banda El Mexicano', mientras las mujeres lo veían y saludaban.

Grecia narró para medios nacionales que ese día El Chapo la vio y le dijo "Gorda, mira lo que te traje", le entregó "una paca de dinero" y la cargó en sus brazos.

El Chapo disfrutaba de las fiestas familiares

La mujer también afirmó que Joaquín no temía a las cámaras, él simplemente disfrutaba de las fiestas y la compañía de su familia:

"No, con nosotros era una persona súper normal como todo, tranquilo. Si te ve hasta sonríe. Nunca hizo nada para que no lo grabaran o que no hubiera fotos. Yo tenía muchas fotos de él, pero en los cateos que nos han hecho se las han llevado", dijo.

Desde esa fiesta, Grecia no ve al capo, quien para ella siempre fue su padrino Joaquín, hasta que a los 10 años aproximadamente lo vio en televisión. Era El Chapo Guzmán y decían que era líder del cártel de Sinaloa.

Aquí te dejamos el video: