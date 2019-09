Famosa actriz “XXX” revela los extremos GUSTOS SEXUALES de los hijos de “El Chapo”

La famosa actriz porno, Sabrina Sabrok, quien se ha alcanzado éxito por sus diferentes shows sadomasoquistas, además que ha caracterizado por tener los pechos más grandes del mundo del espectáculo mexicano, confesó que se ha reunido por lo menos cinco veces con los hijos del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán “El Chapo” Guzmán, así como con otros grandes narcos de organizaciones delictivas.

Durante una entrevista para el portal de Infobae, la polémica actriz comentó que se conoció con los hijos de “El Chapo” cuando los “Chapitos” se encontraban en un centro nocturno, donde supo que los vástagos del narcotraficante mexicano son fanáticos de sus shows.

“En una ocasión me tocó ir a Sinaloa, y en mi show me topé con uno de los hijos de ‘El Chapo‘, me tomé fotos y estuve conviviendo con él. Pero obviamente la gente que contrató también era del Cártel. Toda la gente que me contrataba en esa zona, que es donde más hice shows en México, siempre me contrataron ellos”