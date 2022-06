Familias regresan a sus casas, en la zona cero de enfrentamiento del CJNG

En la comunidad de Sarabia en la sierra Jerez las primeras familias regresan a sus casas, en la zona cero de enfrentamientos entre el CJNG y Cártel de Sinaloa.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, llegó a la comunidad de Sarabia en la sierra de Jerez y dijo que “el retorno de las primeras familias fue gracias al apoyo para la rehabilitación de sus viviendas, en algunos casos la reconstrucción casi fue total al quedar destrozadas por los enfrentamientos”.

Como se recordará en La Verdad Noticias, esta comunidad se convirtió en la zona cero de los enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que provocó el temor de la población que abandonó sus hogares y sus tierras de cultivo.

Cuando las Familias regresan a sus casas, en la zona cero, demostraron estar felices.

Las primeras familias regresan a sus casas, en la zona cero y manifestaron su alegría, pero también el temor constante por la violencia que no se ha erradicado en la entidad, de hecho hace unos días se dio un levantón en Jerez.

Fue así que el Gobernador dijo: “Hemos intervenido 247 viviendas hasta el momento, entre otras cosas para la atención de pintura, para la reposición en algunos casos de techos, para la rehabilitación de algunas viviendas”.

De acuerdo a Telediario, uno de los primeros pobladores en volver dijo: “Es que se siente uno bien pero el miedo no se nos quita, ¿sabe por qué? Porqué las gentes ahí andan, nosotros sabemos que ahí andan y tenemos miedo en el camino, aquí no, aquí no tenemos miedo, pero en los caminos que caminamos sí”.

Agregó que esto es “porque le salen a uno, lo friegan a uno, ese es el pendiente que tenemos”, externó el señor Rafael Fernández.

Índices de violencia bajan en Jerez

Con la presencia del Ejército los índices delictivos bajaron.

El secretario general de gobierno del municipio de Jerez, Pablo Torres, dijo que “Gracias a la llegada del Ejército los índices delictivos en la sierra de Jerez, prácticamente desaparecieron”, agregando:

“No hemos tenido ni un incidente en la sierra, lo más grave que hemos tenido ha sido un robo de bicicleta, no hemos tenido pues ningún incidente, pues ningún enfrentamiento, ha estado relativamente en paz”.

Ahora que las familias regresan a sus casas, en la zona cero, el Gobierno dijo que para continuar con este clima de seguridad, sin el CJNG y el Cártel de Sinaloa, se tendrá la permanencia de los equipos militares de élite en la sierra y el reforzamiento de la vigilancia con más agentes de la Policía estatal.

