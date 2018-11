Familiares y amigos despiden en redes sociales a policía asesinado

Mediante su cuenta de Facebook, Carlos Alberto Barrón Ramírez, recibió varios mensajes de despedida por parte de sus familiares y amigos quienes lloraron su muerte tras haber sido asesinado por sujetos armados quienes lo sorprendieron cuando llegaba a su casa y lo balearon con armas de grueso calibre.

Alberto Barrón Ramírez, era elemento de la unidad de Seguridad Bancaria y Comercial, de la Comisión Estatal de Seguridad.

Los hechos fueron en las calles Salomé Ureña y Cristóbal de Virues, el policía estatal acababa de salir de su turno de trabajo, todavía traía su uniforme cuando en su vehículo particular llegó a su casa y sujetos armados del crimen organizado le dispararon.

Tras enterarse de la trágica perdida familiares y amigos no dudaron en dedicarle palabras de despedida en redes sociales.

"Changuito aún me cuesta trabajo poder asimilar que ya no podré verte, tenía miedo en abrir ese mensaje y darme cuenta que era real, tú eras la mejor compañía en todos lados".

"El último mensaje tuyo, no sé qué haré sin ti eras el único que se preocupaba por mí el que siempre me chipleaba el que siempre me decía que si podrás salir adelante y podrás terminar la prepa, te amaré mi bebé"