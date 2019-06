FOTOS: mujer agarra a balazos a sus hijos y se suicida

En Argentina, una mujer que al parecer era de profesión policía, le quitó la vida a sus hijos, para luego suicidarse.

De acuerdo con la información proporcionada, los menores tenían cuatro y siete años, los hechos ocurrieron en el parque San Martín la madrugada del pasado martes 11 de junio.

Se dice que la ex policía vivía en la casa de sus padres, con quienes había tenido una fuerte discusión verbal.

El nombre de la mujer fue identificado como Claudia N, quien tras la fuerte pelea con su padres, no tuvo más remedio que llevarse a sus hijos y sus pocas pertenencias; horas más tardes, su pareja no podía comunicarse con ella por lo que alertó a las autoridades de la desaparición de la ex policía.

HORROR EN PARQUE SAN MARTÍN: ENCUENTRAN MUERTOS A UNA POLICÍA Y SUS DOS HIJOS DENTRO DE UN AUTO



Los cuerpos fueron encontrados dentro de un Fiat Palio en Caaguazú y Gomez Fretes. Hablan de un suicidio luego de matar a sus hijos pero la familia desmiente esta versión. pic.twitter.com/OSEhv20Qnx — Merlo Real (@Merlo_Real) 11 de junio de 2019

Después de varias horas de trabajo para localizar a la mujer, las elementos de Seguridad Pública encontraron en el interior de un carro Fiat los cuerpos de los menor y a la sargento Claudia con un disparo en la cabeza.

Cabe mencionar que la mujer trabajaba con la policía pero necesitaba de medicamentos psiquiátricos, esto según los los reportes; además, algunos testigos y amigos de la mujer, comentaron que constantemente tenía discusiones y peleas con su madre ya que sus padres al parecer no aceptan la relación con su pareja, sin embargo, hasta el momento no se sabe cuál fue la razón por la que esta mujer se quitó la vida, acabando también con la de sus hijos