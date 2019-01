FOTO: Emma Coronel sorprende con sexy foto en Los Cabos

Emma Coronel sorprende con sexy foto en Los Cabos

Cada vez son mas frecuentes las fotos que se filtran a las redes fake de Emma Coronel. La esposa del capo más famoso de México afirmó en una entrevista con Telemundo que ella no es la que maneja ninguna cuenta en instagram, sin embargo diariamente se puede encontrar contenido de la vida de Coronel en esta red social.

En esta ocasión la imagen que se filtró fue de Emma en Los Cabos mostrando su escultural cuerpo en un bikini rojo. La foto se subió a las 'historias' de instagram de emmacoronela.

En ocasiones pasadas se había confundido a Coronel con otras modelos posando en bikini pero en esta ocasión los usuarios de redes sociales afirman que si se trata de la guapa esposa del Chapo Guzmán, y tú ¿qué opinas?.

Emma Coronel en Los Cabos:

Emma Coronel sorprende con sexy foto

Por otra parte la ex reina de belleza afirmó en una entrevista que concedió a The New York Times que a su marido lo admira como ser humano pese a la imagen que se ha detallado de él.

“No conozco a mi marido como la persona que están intentando mostrar”,declaró la esposa del líder del Cártel de Sinaloa.

La esposa del Chapo fue acusada por Dámaso López de participar en la fuga de “El Chapo” de la prisión de Altiplano en 2015.

