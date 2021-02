FJG ubica a hombre que golpeó a su mamá de 95 años en Tlalpan; no lo detienen

Durante la última semana circuló en redes sociales un video en el que se puede ver a un hombre golpeando violentamente a su madre de la tercera edad en la alcaldía de Tlalpan en CDMX, indignando a miles de ciudadanos.

Tras el impacto que causaron las imágenes, la FJG logró localizar al agresor del ataque, a quien no pudieron detener a pesar de haberlo encontrado, ya que al no haber ninguna acusación en su contra no pudo ser procesado.

Localizan a golpeador de anciana en Tlalpan

El agresor de 62 años es el hijo de la víctima

A través de un comunicado, se reveló que una fuente anónima reveló a la fiscalía general de justicia de la CDMX la identidad y ubicación del hombre que fue captado golpeando brutalmente a su madre de 95 años de edad.

El atacante fue identificado como Miguel Ángel N. de 62 años de edad, quien permanece en libertad debido a que no hay una orden de aprehensión en su contra a pesar de que fue captado en video el momento de la agresión.

Tras la ola de reclamos de los ciudadanos, Ulises Lara, vocero de la FGJ de CDMX informó a través de una conferencia de prensa virtual que ya se ha abierto una carpeta de investigación en torno al caso, tras declaraciones de vecinos y familiares de la afectada.

Exigen cárcel para golpeador de mujer

Averiguamos en La Verdad Noticias que desde el viernes las autoridades se han contactado con asociaciones como el Centro de atención de riesgos victimales y adicciones y otras dependencias de ayuda a adultos mayores para apoyar a la mujer de 95 años.

Hasta el momento no se ha realizado ninguna detención por el crimen, pero se espera que en los próximos días la fiscalía general de justicia de la CDMX gire una orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel N. por el delito de agresión.

