FGR detiene a ex mando de la extinta Policía Federal por crimen organizado

Las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, dieron a conocer la detención de Eleuterio Enrique Pérez Romero, quien se desempeñaba como jefe de departamento de recursos financieros de la extinta Policía Federal Preventiva y de la Secretaría de Gobernación (Segob). Esto debido al cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por un juez federal por los delitos de delincuencia organizada.

Enrique Pérez Romero

Romero es acusado del desvío de 2500 millones

De acuerdo con los reportes brindados por las autoridades y que han causado gran interés en las noticias de hoy, Pérez Romero cuenta con una investigación en su contra por el desvío de dos mil 500 millones de pesos durante su paso por la Policía Federal, sin embargo, el ex mando policial es acusado de este delito junto a importantes funcionarios de alto rango dentro de la extinta corporación de seguridad. Por lo que su captura es la primera de 19 órdenes de aprehensión.

Dichas órdenes fueron giradas por un juez en el Penal del Altiplano por los delitos de crimen organizado con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según la información de varios medios de comunicación, la detención de Eleuterio Enrique se registró la noche del pasado lunes y de manera inmediata fue trasladado al Penal Federal del Altiplano, en donde se encuentra a disposición del juez de control responsable del caso.

El ex mando policial es acusado por desvío de recursos en la PFP

Cabe mencionar, que como parte de las 19 órdenes de aprehensión dictadas por dicho juez federal, también son buscados los ex secretarios generales de la Policía Federal, Jesús Orta Martínez; ex Secretario de Seguridad Ciudadana (SSCCDMX), Frida Martínez Zamora; ex secretaria general de la Policía Federal y Carlos Hipólito Rivera Codina; quien actualmente se encuentra activo también en la Guardia Nacional, adscrito a la Dirección de Servicios Especiales.