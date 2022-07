FGJ revela vídeo sobre la muerte de Yrma Lydya,esta es la forma en la que operaron

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reveló un vídeo sobre el asesinato de la cantante mexicana Yrma Lydya, en la que se observa como dos escoltas que acompañaban a Jesús Hernández Alcocer, son testigos de lo ocurrido el pasado 23 de junio en un restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México.

En la secuencia, se muestra como el chofer identificado como “Benjamín” ingresa al restaurante justo a las 20:25 horas, con una vestimenta negra, momento en que la cantante y el abogado se encontraban dentro del privado.

Minutos después ingresa un segundo escolta identificado como Omar, llevando consigo una bolsa al hombro, en donde presuntamente se encontraba el arma homicida, según han especulado las autoridades, quienes explicaron que este ingresa la pistola para dársela a Hernández Alcocer.

Posteriormente a estas imágenes, se alcanzan a escuchar las detonaciones, y es en ese momento en el que ambos escoltas ingresan al inmueble, segundos después Omar huye del establecimiento con el arma homicida, según las especulaciones que marcan las autoridades.

Luego de que Omar se diera a la fuga con el arma homicida, las autoridades encontraron la pistola calibre 40 en una de las casas del abogado, además calificaron como presunto cómplice del feminicidio de Yrma Lydya.

Esta es la cronología del asesinato de la cantante Yrma Lydya, cometido presuntamente por su esposo Jesús “N”, en un restaurante del sur de la Ciudad de México. #LasNoticiasDeFOROtv con @juliopatan | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo pic.twitter.com/nDwHqtQpHs — Foro_TV (@Foro_TV) July 2, 2022

Rechazan teoría del abogado Hernandez Alcocer

Hay una nueva teoría, pero fue declinada

Como se informó en La Verdad Noticias, la defensa del presunto feminicida, Ángel Fernando Hernández Guadarrama explicó que el esposo de la cantante no fue quien detonó el arma de fuego, sino que se trataba de un “tirador” quien entró al privado del restaurante para asesinar a la cantante, y que tenía pruebas de su argumento.

No obstante la FGJ explicó que no existe el registro en nigun video sobre el presunto tirador que ha descrito el abogado, por lo cuál fue declinada su moción, ya que de acuerdo con las investigaciones realizadas por Laura Angelina Borbolla Moreno, Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía de la Ciudad de México, arrojan que no hubo una tercera persona involucrada, situación que ha sido confirmada por los testimonios de los comensales.

Te puede interesar: Presunto asesino de Yrma Lydya llegó en silla de ruedas a su audiencia

Ya habían planes para ultimar a la cantante

Yrma Lydya fue ultimada a balazos

Según las investigaciones realizadas en los teléfonos celulares de los involucrados, el esposo de Yrma Lydya, ya tenía planeado cómo iba a asesinarla, ya que la hoy occisa había levantado una denuncia ante las autoridades, por violencia, razón por la cuál esta le pidió verse en un lugar público ya que tenía miedo de que su esposo le hiciera daño.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.