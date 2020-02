FGJ no entregará la recompensa millonaria por asesinos de Fátima

No se entregará la recompensa de 2 millones de pesos por el paradero de los presuntos feminicidas de Fátima

El vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) que llevo a cabo la investigación en conjunto con la Secretaria de Seguridad Ciudadana, fue citado por medios de la capital del país a una conferencia, ahí reveló que no entregaran la recompensa que se ofrecía por quien aporte información clave para dar con el paradero de Gladis Giovana y Mario Alberto, detenidos por el feminicidio en el Caso Fátima.

El vocero fue cuestionado para saber si la recompensa por la captura de los responsables en el feminicidio de Fátima había sido entregada, afirmó “No hasta ahora. Lo ha señalado la propia fiscal general Ernestina Godoy, que esto es una petición de la persona que haya dicho y encontrado, ha habido, en efecto, una información relativa de que fue resultado de un familiar”.

Recompensa de 2 millones de pesos por el paradero de los presuntos asesinos de Fátima

Luego agregó, “nosotros les podemos decir que fue resultado de una investigación, donde el trabajo de los ciudadanos fue sumamente importante, tanto en las cámaras de vigilancia como en los señalamientos, rutas donde se les encontraba, pero la investigación corrió a cargo de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.

Recalcó de igual forma que el hallazgo y ubicación estuvo a cargo del trabajo de coordinación conjunta de Policía de Investigación y policía del Estado de México, aunque admite la participación cviles en la investigación del caso Fátima. Cabe recordar que el uso de un dron fue necesario para constatar que el domicilio que investigaban era donde estaban los feminicidas.

#EnVivo Conferencia de prensa del vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López https://t.co/cxObyjCQk9 — FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) February 28, 2020

Asesinos detenidos pero no hay recompensa

Preguntaron al vocero: “¿No fue la tía?”, refiriéndose a Irma Reyes, tía de Mario Alberto, quien había dicho en una entrevista que ella era la que había entregado a los presuntos asesinos, respondió el portavoz “pues no, no estamos en ese mismo sentido, no fue esa la noticia” sentenció.

Te puede interesar: Caso Fátima: Así cayeron los presuntos responsables del feminicidio (VIDEO)

Además de la tía, también quedan fuera de dicha recompensa tres ciudadanos, que según fuentes militares fueron a decirle la Secretaría de Seguridad Ciudadana donde estaba la casa en la que se ocultaban los asesinos de Fátima, por lo que la recompensa de 2 millones de pesos no tendrá dueño.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.