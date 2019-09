FEMINICIDIO: matan a quienes dijeron amar y a sus bebés

La madrugada del pasado domingo, Diana Giselle “N”, fue visitada por su ex pareja, mismo que tenía una orden de restricción pues ella había puesto una denuncia en su contra por violencia y amenazas de muerte, sin embargo, Diana no pensó que las cosas fueran a llegar a tanto, por lo que decidió abrir su puerta.

La víctima salió hasta la puerta de su casa para decirle a su ex que por favor se fuera, que no se sentía bien con el embarazo y que no le hiciera pasar enojos ni frustraciones, lamentablemente, cuando dio el primer paso fuera de su casa para sacar a su ex novio, la fémina de 19 años de edad y con cuatro meses de embarazo fue asesinada a balazos.

De acuerdo con la información que se compartió por parte de las autoridades, el feminicidio se registró cerca de las tres de la mañana en la puerta del domicilio de la víctima, el cual se encuentra ubicado Bacurimi, en Culiacán.

Durante las investigaciones, se supo que el hombre había solicitado cinco días antes una orden de protección por una denuncia que la hoy occisa había presentado por el delito de amenazas y lesiones dolosas.

Hasta el momento las autoridades se encuentran en busca del asesino para proceder con su detención.

En lo que va del presente año, este sería el segundo caso de una mujer asesinado en estado de gestación, ya que durante el pasado mes de junio, Yaritza, también fue víctima de homicidio.

Yaritza, quien se encontraba estudiando para trabajadora social en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), fue vista por última vez el pasado 12 de mayo cuando su destino era Los Mochis Sinaloa.

Después de un trabajo duro por parte de los agentes para dar con su paradero, la joven, quien también estaba embarazada, fue hallada sin vida cerca de la comunidad del Mezquite Alto.

Su ex pareja, Luis Enrique “N” ya se encuentra vinculado a proceso legal, pues es uno de los principales culpables de su asesinato.

