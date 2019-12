¡Extrema precauciones! Alertan en Morelos por cajeros con ‘truco’, ten cuidado

La ola de delincuencia sigue avanzando en el estado de Morelos en diferentes tipos de crimen, como en asaltos, robos, secuestros, homicidios, entre otros, es por eso que los morelenses se han visto en la necesidad de estar alerta en todo momento ya que incluso en el cajero automático los delincuentes han implementado ciertas técnicas para robar el dinero de los cuentahabientes.

¡Ni en el cajero se sienten seguros!

Un video que se difundió en redes sociales deja ver la técnica que utilizan algunos delincuentes para poder robar el dinero que extraen los usuarios del banco, ya que colocan una barra en la parte inferior (en donde salen los billetes) para bloquear el paso del dinero y cuando la persona sale del cajero para pedir ayuda o porque piensan que no sirve el cajero, estos entran y se llevan el dinero.

En el video que se compartió en Facebook se observa claramente la barra colocada, la cual simplemente se empuja para extraer el efectivo. Las personas que grabaron los hechos exhortan a los oriundos de Cuautla, Morelos a tener cuidado con este modus operandi de la delincuencia para que en esta temporada decembrina no pasen por un mal episodio y este alertas cada que se encuentren en un cajero automático.

Sin más preámbulos aquí abajo te dejamos el video para que estes alerta de este tipo de robos y no caigas en la "trampa" de estos malhechores. No olvides dejar tu comentario aquí abajo sobre si has pasado por algo parecido para que otras personas puedan estar alertas.

Video del cajero en Cuautla

Robos en cajeros automáticos en Morelos

Por su parte, Fernando Vela López, director general del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Procuración de Justicia del Estado, dio a conocer a los medios de comunicación que en lo que va de diciembre se han detectado once intentos de robo en cajeros automáticos, específicamente en la zona conurbada de Cuernavaca y Cuautla.

Fernando Vela López, director general del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Procuración de Justicia del Estado

Cabe resaltar que fue precisamente en la ciudad de Cuautla donde los ciudadanos grabaron el mencionado video donde muestran el 'truco' del cajero, así que se deben extremar precauciones también en la capital del estado de Morelos.

"Los delincuentes colocan laminillas de metal o plástico en la ranura donde se entrega el dinero para que no salga y después sea hurtado", aclaró.

¿Qué hacer si el cajero bloquea mi dinero?

Lo principal que debes hacer es calmarte y no abandonar el lugar ya que de esa manera podrías dar pie a que los delincuentes roben tu dinero. Llama desde tu celular a atención a clientes y relata lo ocurrido. Posteriormente espera a que el cajero recicle los billetes, lo cual tarda entre 20 y 30 minutos, así la sucursal no les podrá hacer el cargo.

