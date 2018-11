1 /5 Explota toma clandestina en Tlajomulco, Jalisco Explota toma clandestina en Tlajomulco, Jalisco Explota toma clandestina en Tlajomulco, Jalisco Explota toma clandestina en Tlajomulco, Jalisco Explota toma clandestina en Tlajomulco, Jalisco

Siete vehículos quedaron incendiados tras la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) consecuencia de una toma clandestina, ubicado atrás del fraccionamiento Casa Blanca, en Tlajomulco, Jalisco.

Cerca de las 13:00 horas de este lunes, habitantes de este municipio comenzaron a reportar una columna de fuego que alcanzaba unos 30 metros de altura, proveniente de unas parcelas que se encuentran cerca de la avenida Jesús Michel González.

Incendio por 'huachicol'.

Elementos del heroico cuerpo de bomberos del municipio de Tlajomulco y Protección civil arribaron al lugar donde detectaron que el fuego provenía de un ducto de hidrocarburo, donde se encontraron siete vehículos: un camión Kodia con una cisterna con capacidad de ocho o diez mil litros; tres camiones de tres toneladas; un camión con dos contenedores; y dos camionetas tipo van, que presuntamente utilizaban para transportar el combustible robado.

Más tarde, bomberos de los municipios de Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan llegaron para sofocar el incendio.

Te puede interesar: Abandonan cuerpo de recién nacido en Michoacán

Rodrigo Arellano, director de Bomberos de Tlajomulco, el incendio no representaba riesgo para la población cercana, por lo que no se procedió a evacuar la zona, asimismo informó que en el lugar de la explosión no se encontraron personas calcinadas o heridas, únicamente los siete vehículos que se quemaron.

Aproximadamente a la 14:00 horas, personal de Pemex cerró las válvulas del ducto, para frenar el paso de combustible y con ello se sofoque el fuego que presuntamente inició por una toma clandestina.